Servisler bozuk yoldan geçemeyince öğrenciler okula gidemez oldu

Yoğun kar yağışı sonrasında çamur deryasına dönen yolun, öğrenci servisleri ve normal araçların geçişinin imkansız kıldığını belirten muhtar Güler, yetkililerden bu konuda destek istedi.

Aktepe mezrasındaki 11 öğrencinin okula gidemediğini anlatan Kangal Mahalle muhtarı Ahmet Güler, “Mahallemize bağlı Aktepe yerleşim yerinde 11 öğrenci mevcut. Normal şartlarda, devletimizin tahsis ettiği minibüslerle Gücük Köyü İlkokulu ve Elbistan’daki liselere taşımalı olarak gidip geliyorlardı. Aşırı yağan kar sonrası, kar kalkmış olsa da, çamurdan dolayı taşımalı araçlar köyümüzden öğrencileri alamamaktadır. Çamur dolayısıyla şu anda sadece 4x4 araçlar zorlanarak Aktepe’ye gidebilmektedir. Devletimizden isteğimiz; ana yola bağlantı sağlayan 6 km yolumuza malzemeli bakım yapılır ise, çamurdan kurtuluruz. Yazın da asfalt yapılır ise, öğrencilerimiz sıkıntısız bir şekilde okullarına gidip geleceklerdir” ifadelerini kullandı.