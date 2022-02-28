Servis minibüsünün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, H.K. idaresindeki 46 S 3117 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, önce yol kenarındaki çöp konteynırına daha sonra da bir işyerinin önündeki ağaç yığınına çarptı. Bu sırada evlerinin önünde bekleyen 16 yaşındaki B.K. adlı lise öğrencisi, üzerine gelen minibüsten ve ağaçlardan kaçamadı. Minibüsün çarparak altına aldığı talihsiz kız çocuğu, ağaçlarla tonlarca ağırlıktaki aracın ön aksamı arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün altında ölümle yaşam arasında kalan kızı kurtarmak için seferber oldu. Sağlık ekipleri de minibüsün altına girerek, ağır yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptı. Demir kesme makinesi ile minibüsün parçaları kesildikten sonra çıkarılan B.K., hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada acil serviste tedavi altına alınan talihsiz kızın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayı duyarak hastaneye akın eden yakınları da, gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.