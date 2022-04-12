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Sepetli motosiklet, 3 metrelik boşluğa düştü: 2 yaralı

Elbistan’da, sepetli motosikletin yol kenarındaki yaklaşık 3 metrelik boşluğa düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sepetli motosiklet, 3 metrelik boşluğa düştü: 2 yaralı
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Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın Karaelbistan Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza K.’nın (67) kullandığı plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücünün durduramadığı motosiklet, yol kenarındaki yaklaşık 3 metrelik boşluğa düştü. Tekerlerinin üstüne düşen motosikletin sürücüsü ile eşi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Nazife K. yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Tedavilerine burada devam edilen yaralı karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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