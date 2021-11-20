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Şentop’tan Kılıç’ın ailesine taziye ziyareti

 TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şentop’tan Kılıç’ın ailesine taziye ziyareti
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, taziye ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç ile görüştürdü.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın cenaze törenine katılmak üzere kente giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ve partililer ile, ailenin Onikişubat ilçesi kırsal Cüceli Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Şentop ve beraberindekiler, Kılıç'ın eşi Fatma Kılıç'a ve diğer aile üyelerine taziye dileklerini ifade etti.

Kılıç için dua edilmesinin ardından TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler kentten ayrıldı.

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Şentoptan Kılıçın Ailesine Taziye Ziyareti