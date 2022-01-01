Seksen yaşında kimliğine kavuşmuştu, 92’sinde hayatını kaybetti

Yapılı Mahallesi’nde ikamet eden 5 çocuk annesi Sultan Ürük, 80 yaşına kadar nüfus cüzdanı olmadan yaşadı. 2008 yılında ilçede görev yapan Kaymakam Ahmet Altıntaş, bölgeye yaptığı ziyarette Ürük’ün nüfus cüzdanı olmadığını öğrendi. Kaymakam Altıntaş, Ürük’ün nüfus cüzdanı alabilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlattı. 80 yaşında olmasına rağmen nüfusa kaydı olmayan Ürük’ün anne ve babasının da nüfus kaydı tespit edilemediğinden saklı nüfus olarak gözüktüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadın için İçişleri Bakanlığından vatandaşlık kararı çıkartıldı. Nüfus kütüğüne kaydı yapılarak, adına nüfus cüzdanı düzenlendi. Nüfus cüzdanının çıktığını öğrenince kaymakamlığa gelen Sultan Ürük, Kaymakam Ahmet Altıntaş'a sarılarak teşekkür etti.

80 yaşında nüfus cüzdanına kavuşan Ürük, aradan 12 yıl sonra 2022 yılının ilk günü yaşamını yitirdi. 92 yaşında hayatını kaybeden Sultan Ürük'ün cenazesi, Yapılı Mahallesi’nde toprağa verildi.