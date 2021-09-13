Şekerpancarında kampanya 28 Eylül’de başlıyor

Nisan ayında toprakla buluşturulan şekerpancarı tohumları, bin bir emek ve zahmetle yetiştirilerek hasat olgunluğuna geldi. Elbistan ve Afşin’deki binlerce çiftçi, hasatla ilgili hazırlıklarına başlarken; 2021 yılı alım kampanyasının başlamasını bekliyor.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, fabrikanın Ekonomi ve Finans Uzmanı Fethi Olgun’la birlikte tarla ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ürünleri inceleyen Mutlu, çiftçilere de kampanya dönemine ilişkin bilgiler aktardı.

Kampanya dönemine 27-28 Eylül tarihlerine başlanacağını bildiren Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, tüm çiftçilere kazasız-belasız bir hasat sezonu dileğinde bulundu.

Tarla incelemeleri sonucunda bu sezonun oldukça verimli geçeceği yönünde izlenimler elde ettiklerini kaydeden Mutlu, “Çiftçimiz, yaklaşık 6 aydır şekerpancarı için emek harcıyor. Artık yavaş yavaş emeklerinin karşılığını alacağı güne geliyoruz. Biz de çiftçilerimizi ziyaret ederek hasat öncesinde hem tarlalarda inceleme yaptık hem de çiftçilerimizin bizden beklenti ve taleplerini ilk ağızdan dinleme imkanı bulduk. Gezdiğimiz tarlalarda verim gayet iyi. Bol ve bereketli bir sezon olacağını düşünüyoruz. Kampanya dönemi öncesinde fabrikamızda gerekli hazırlıkları yaptık. Sorunsuz bir şekilde bu kampanya dönemini geçirmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.