Şekerpancarı alım fiyatı belli oldu

2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı kapsamında Kırşehir'de düzenlenen Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şekerpancarı alım fiyatlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 226 lira olan ton başı fiyatın bu yüzde 252lik artışla 420 liraya yükseltildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırdık. Şeker Pancarının alım fiyatı ton başına 336 liraydı. Bu yılki şeker pancarı alış fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan ayrıca enflasyonun önüne geçileceğini de aktararak, "Enflasyonun açtığı sıkıntıları da biliyoruz. Enflasyonu önlemek için raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” dedi.