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Şekere yüzde 25 zam

Şekerin fiyatı yüzde 25 zamlandı. Kristal şekerin KDV dahil kilogram fiyatı 5,30 liraya yükseldi.

Şekere yüzde 25 zam
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Varlık Fonu'na devredilen Türkşeker'in hangi bakanlığa bağlanacağı belli olmadığı için Yönetim Kurulu oluşturulamamıştı. Yönetim Kurulu oluşturulamadığı için de şeker fiyatları ile ilgili olarak adım atılamıyordu. Artan maliyetlerden dolayı fabrikalar şeker satışlarını durdurma noktasına getirmişti. Türkşeker'in geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanmasıyla birlikte şirket, yönetim kurulu oluşturularak, şeker fiyatları da yeniden belirledi.

Açıklanan yüzde 25’lik zamla birlikte KDV hariç kilogram fiyatı 3,93 lira olan kristal şekerin fiyatı 4,91 liraya yükseldi. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,30 lira oldu. Son artışla birlikte, 212 lira olan kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı 265 lirayı geçti.

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Şekere Yüzde 25 Zam