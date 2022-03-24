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Şeker kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2022-2023 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olurken Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın kotası da 50 bin ton olarak belirlendi.

Şeker kotaları belirlendi
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Şeker sektöründe kotaların belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2022-2023 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 134 bin 62 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 68 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları, devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, yürürlüğe girerken Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’na da 2022-2023 pazarlama yılı için 50 bin ton kota tahsis edildi.

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Şeker Kotaları Belirlendi