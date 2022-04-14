Şehrin son semercisi zamana direniyor

Çırak bulamamaktan yakınan Kurt, “Bu meslekte en genç usta benim; son kişi de ben olacağım galiba” dedi.

İlçeye bağlı kırsal Kızılca Mahallesi’nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Yusuf Kurt, ek gelir olur düşüncesi ile eski bir ustadan semer yapımını öğrendi. Çırak olarak adım attığı semercilikte kendini geliştiren ve ispatlayarak usta olan Kurt, işine hala azimle devam ediyor. Semerciliğin sabır ve emek isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Yusuf usta, ahşap iskeletleri özel olarak kuzu yününden yapılmış keçeyle süsleyip, deri ile kapladıktan sonra semer haline getiriyor.

Küçükbaş hayvancılıktan arta kalan zamanlarında mesleğini sürdürmek için ilçe merkezindeki küçük dükkanına açan Yusuf Kurt, bir semerin yapımının 2 gün sürdüğünü dile getirdi.

Nurhak’ın, önceki yıllarda küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerden biri olduğunu hatırlatan Kurt, zamanla birlikte bu işi yapanların sayısının da azaldığını anlattı.

Semeri, hayvancılıkla uğraşanların vazgeçilmez öğesinden biri olarak tanımlayan Yusuf usta, semercilik mesleğinin de eski bir ustadan kendisine miras kaldığını söyledi.

Kentin son ve tek semercisi olduğuna işaret eden Yusuf usta, “Bizim buralarda önceden küçükbaş hayvancılık boldu. Semer, yaylada olsun otlakta olsun hayvancılıkta önemli bir eşya. Eski günlerde hem sürü çoktu hem de bu işi yapan. Arz talep meselesi yani. Şimdilerde çoğu bu hayvancılık işinden vazgeçti. İster istemez de semere ihtiyaç kalmadı. Ben, bu semerciliği eski bir ustadan öğrendim. Kendim de küçükbaş hayvan yetiştiriyorum. Ek gelir olur diye bu mesleğe adım attım. Şimdi de en genç usta benim. Böyle giderse son kişi de ben olacağım galiba. Çünkü çırak bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

Ayda bir ya da iki semer satabildiğini vurgulayan Yusuf Kurt, “Semer yapmak için saz, kuzu yününden keçe, deri, ağaç gibi malzemelere ihtiyaç var. Bir semer yapımı iki gün sürüyor. Sabır ve emek isteyen bir iş, alın teri dökmeden ekmek yok. Siparişler de azalıyor. Ayda bir iki semer ancak satabiliyorum. Semer fiyatları da işçiliğe, malzemeye ve boyutuna göre 1000-2000 TL arasında değişiyor. Bu mesleği, elimden geldiğince sürdürmeye kararlıyım. Benim gibi bu işe meraklı birini de bulursam bildiklerimi öğretip semerciliğin yok olmaması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.