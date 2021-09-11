Şehit uzman çavuş Ramazan Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin İdlib kenti ile Kaferya bölgesi arasında arama-tarama faaliyeti sonrasında Afiz Üs Bölgesi’ne dönen Kirpi adlı askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 Mehmetçik şehit olurken 3 asker de yaralandı. Saldırı sonrasında acı haberden biri Kahramanmaraş’a diğeri de Kayseri’ye düştü.

Hain saldırıda şehit düşen Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir ile Mücahit Sınırtepe için ilk tören Hatay’da düzenlendi. Şehitlerimizin naaşları, Hatay Havalimanı'ndaki törenin ardından askeri helikopterle memleketlerine gönderildi. Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir’in naaşını taşıyan helikopter, Kahramanmaraş Havalimanında karşılandı. Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına alınarak defnedileceği Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına doğru hareket etti.

Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik için Fatih Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada, baba Duran ve anne Durkadın Demir ile kardeşleri Mehmet, Mehmet Ali, Bekir, Ayşe, Teslime ve Fatma Demir, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ve edilen duanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Türkoğlu Asri Mezarlığı'na getirildi. Şehidin Hatay'da asker olan kardeşi Mehmet Ali Demir ise törene askeri kamuflajla katıldı.

Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdür Yardımcı Halil İbrahim Ulubey, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Tören sonunda Ünal ile protokol üyeleri, baba Duran Demir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mezarlıkta bulunan şehitlikte gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.