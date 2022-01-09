Şehit teğmen Murat Alyakut son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin Tel Abyad bölgesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu yakınlarında PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, memleketi Pazarcık’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa’daki törenin ardından Kahramanmaraş'a getirilen şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) naaşı, ilk olarak Büyüknacar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Pazarcık Ulu Camii'ne getirildi. Pazarcık ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreni öncesi şehidin eşi Gülsüm Alyakut, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenaze namazını ise imam olan ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Namaz öncesi konuşma yapan şehidin ağabeyi, “Allah bizlere şehit kardeşi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin. Uzaktan yakından yanımızda olan ve dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Törende güçlükle ayakta duran şehidin eşi Gülsüm Alyakut’un ağzından ise, “Murat, ben seni yüreğime sığdıramadım seni kefenlere sığdırıp tabuta koymuşlar. Kurban olurum ben senin yoluna” cümleleri döküldü.

İmam Musa Alyakut, helallik istenmesinin ardından kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.