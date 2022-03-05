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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasına müdahale ederken başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan 26 yaşındaki Kahramanmaraşlı polis memuru Eyüp Saz, son yolculuğuna uğurlandı.  

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Olay, Kahta Adliyesi civarında meydana geldi. Fatih Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi’nde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Kazada minibüs şarampole devrildi. Maddi hasarlı meydana gelen kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerine çekici çağırdı. Kazaya karışan minibüsün çekici ile şarampolden çıkartıldığı esnada Mehmet R. D. idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil, görev başındaki polislerin ve vatandaşların arasına daldı. İkinci kazada ağır yaralanan Kahramanmaraşlı polis memuru Eyüp Saz (26), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kazada, bir vatandaş da yaşamını yitirirken 1’i polis memuru 3 kişi de yaraladı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkayası Mahalle nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen polis memuru Eyüp Saz’ın şahadet haberi, mahallede ikamet eden ailesine ulaştı. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, acı haberi baba Hasan ve anne Hürü Saz'a verdi. Oğullarının şahadet haberini alan aile fertleri, ekipler tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Ayşegül Saz’la evli olan şehit Saz’ın, 7 aylık bir kızının olduğu öğrenildi.

Şehit polis memuru için ilk tören Adıyaman İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlendi. Törene katılan şehidin eşi Ayşegül Saz, kucağında kızı, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Saz’ın ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, buradan Şahinkayası Mahallesi’ne getirildi. İlk önce, baba ocağında helallik alındı. Şehit Saz için Yüceyurt Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşları eşliğinde defnedildi.

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Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı