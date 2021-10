Şehit Oğuzhan Taş’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Suriye’nin İdlib bölgesinde 19 Mart 2020’de teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Taş’ın silah arkadaşları tarafından şehidin anısını yaşatmak amacıyla Ekinözü Kürtül Çamçukuru İlk ve Ortaokulu’na kütüphane yaptırıldı. Kütüphanenin açılış törenine şehit ailesinin yanı sıra, Ekinözü Kaymakamı Muhammet Huzeyfe Onur, Belediye Başkan Vekili Doğan Alkaya, İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Kabak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, siyasi partilerin temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve kurum müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunularak ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende daha sonra Kur an ı Kerim tilaveti ile şehitlerimiz rahmetle anıldı. Törende şehit Taş’ın ailesine ve kütüphanenin yapımına katkıda bulunan silah arkadaşlarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan plaketler Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur tarafından takdim edildi. Okul öğrencileri arasında düzenlenen "Şehidimize Mektup" yarışmasında birinci olan öğrenciye ödülü ise şehit babası Muhyi Taş tarafından verildi.

Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Taş’ın anısına yaptırılan kütüphane için emek harcayan ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Şehitlerin hakkının asla ödenemeyeceğini belirten Kaymakam Onur, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını asla ve asla ödeyemeyiz. Bu kütüphane ile hem şehidimizin adı yaşatılacak hem de ona milletimiz adına minnettarlığımızı ifade etmiş olacağız. Oğzuhan Taş kardeşimiz, bu vatan ve bayrağımız için canını seve seve feda etti. Bizim ona ve ailesine minnet borcumuz var. Ben şehidimizin ailesini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından kütüphaneye ilk kitap bağışları da kabul edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir DEmirci kendisine ait olan iki şiir kitabını imzalayarak kütüphaneye hediye etti.

Şehidin anne ve babası ile duygusal bir konuşma yapan şair Demirci, “Biz Ekinözülüler milli ve manevi değerlerine sahip insanlarız. Biz her zaman vatan sevgisini, bayrak sevgisini, millet sevgisini canımızdan aziz bildik. Vatan söz konusu olduğunda yardan da serden de geçmesini bildik. Sizin evladınız şahadet mertebesine ulaşarak bizler için baş tacı oldu. Bizler sizlerin bir evladı, bir kardeşi olarak her daim emrinizdeyiz. Evladımızın ismini taşıyan bu güzel mekanın her daim aktif olması için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.