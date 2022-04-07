Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, şehit yakınları, birim amirleri ve polis memurları ile birlikte, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177.yıl dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirdi. Hocazade ve Gariplik Mezarlığı’nda bulunan şehitlikteki kabirlerin başında tüm şehitlerimiz için dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit kabirlerine karanfil bırakan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, şehitlerimizi, “Bu vatan sizlere minnettar’ sözüyle yâd etti.

Burada bir değerlendirme yapan Kayhan, “Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü sebebiyle, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin kahraman evlatlarını şükran ve minnetle anmak üzere manevi huzurlarına geldik. Onlar, al bayrağımızı özgürce dalgalandırmak, milletimizin can ve mal güvenliğini korumak için canlarını feda ederek en yüce makamlardan biri olan şehitliğe ulaştılar. Biz de onların uğruna seve seve canlarından geçtikleri değerlerimizi sonsuza kadar yaşatacak, gerektiğinde canımızı feda etmekten bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını nesilden nesle aktarmaya, isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şâd olsun” ifadelerini kullandı.