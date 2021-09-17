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Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaretçi akını

Vatan ve bayrak uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizin emanetlerinin sergilendiği ‘Şehit Emanetleri Müzesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaretçi akını
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nce açılan Şehit Emanetleri Müzesi’nde, Elbistanlı 44 şehidin ve gazilerin özel eşyaları sergileniyor. Şehitlerimizin yadigarlarının yer aldığı müze, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Özellikle öğrenciler, şehit ağabeylerinin emanetlerini görmek ve hatıralarına sahip çıkmak adına müzenin yolunu tutuyor. Okulların açılması ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla müzedeki ziyaretçi yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bu çerçevede, Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aslan’la birlikte Final Okulları’nın öğrencileri müzeyi ziyaret ederek Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ve şehit yakınları ile gazilerden bilgi aldı. Şehit ağabeylerinin hayat hikayelerini dinleyen öğrenciler, dualarla şehitlerimizi yâd etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, “Şehitlerimizin yadigarlarının yer aldığı müzemiz, ziyaretçisiz kalmıyor. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız sürekli bizlerin yanında. Müzemizde 44 şehidimizin yadigarları var. Hemen her gün okullarımızı ve öğrencilerimizi misafir ediyoruz.

Şehitlerimizin hayat hikayelerini dinliyorlar” dedi.

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Şehit Emanetleri Müzesine Ziyaretçi Akını