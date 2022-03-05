Şehit Emanetleri Müzesi, öğrencileri misafir ediyor

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nce açılan Şehit Emanetleri Müzesi’nde, Elbistanlı 44 şehidin ve gazilerin özel eşyaları sergileniyor. Kısa bir süre önce açılan ve şehitlerimizin yadigarlarının yer aldığı müze, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Özellikle öğrenciler, şehit ağabeylerinin emanetlerini görmek ve hatıralarına sahip çıkmak adına müzenin yolunu tutuyor. Şehit Emanetleri Müzesi’ni ziyaret eden Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğrencileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ve şehit yakınlarından bilgi aldı. Okulun tarih öğretmeni Orhan Saydam eşliğinde müzedeki emanetleri inceleyen öğrenciler, şehit ağabeylerinin hayat hikayelerini dinleyerek onlar için dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, müzeyi görmek isteyen tüm okul ve öğrencilerini kabul ettiklerini söyledi.