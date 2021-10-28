Şehit Ebubekir Sel son yolcuğuna uğurlandı

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına ait konvoyun Hakkari'den Şemdinli istikametine intikali esnasında Kirpi TTZA araçtaki kazada şehit düşen 23 yaşındaki Andırınlı Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştu. Şehit Sel için ilk tören, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Törende, şehit Sel'in Türk bayrağına sarılı naaşı silah arkadaşlarının omzunda alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duanın ardından şehidin naaşı, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Şehit Sel’in naaşını taşıyan uçak Kahramanmaraş Havaalanı’nda, şehit yakınları ile Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin naaşı, uçaktan alınarak defnedileceği Altınyayla Mahallesi’ne götürüldü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için, baba ocağı Altınyayla Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği alana getirildi. Törende ilk olarak şehidin özgeçmişi okundu. Helallik alınması sonrasında cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, silah arkadaşlarınca omuzlanarak mahalle mezarlığına götürüldü. Şehit Sel’in cenazesi, dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

6 ay önce göreve başladığı, 10 gün önce de izne geldiği öğrenilen şehit Sel’in babası Ergül ile annesi Selma Sel, törende güçlükle ayakta durabildi.