İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde ikamet eden Er Cuma Potuk, 15 Mayıs 1992 günü Şırnak-Uludere'de vatani görevini yaparken PKK’lı teröristlerin karakol baskınında şehit düşmüştü. Şehidin babası 75 yaşındaki Şıh Hamit Potuk, yakalandığı hastalık nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 8 çocuk babası Potuk, dün hayatını kaybetti. Potuk’un cenazesi, Karaelbistan Mahallesi’nde toprağa verildi.
Şehit babası hayatını kaybetti
PKK’lı teröristlerce Şırnak’ın Uludere ilçesinde gerçekleştirdikleri karakol baskınında şehit düşen Cuma Potuk’un babası Şıh Hamit Potuk, bir süre önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
11 Ocak 2022 Salı 17:46