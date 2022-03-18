Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Devlet hastanesinde ilk kez el bileğinden koroner anjiyografi yapıldı
Devlet hastanesinde ilk kez el...
Çanakkale ruhunu hem yaşadılar hem yaşattılar
Çanakkale ruhunu hem yaşadılar hem...
Ekinözü’nde 18 taşınmaz ihale ile satılacak
Ekinözü’nde 18 taşınmaz ihale ile...
Denetimli Serbestlik’ten 2 ayrı etkinlik
Denetimli Serbestlik’ten 2 ayrı etkinlik
Mehmetçiğin Çanakkale’deki bir öğünü, kumanyaları oldu
Mehmetçiğin Çanakkale’deki bir öğünü, kumanyaları...
banner191
banner162

Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyaları Takdim Edildi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları’nın Tevcihi Töreni’nde şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya geldi.

Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyaları Takdim Edildi
banner167

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan program, şehitlerimizin ruhu için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla devam etti.

Burada bir konuşma yapan Vali Coşkun, “Şehitlik ve gazilik makamı, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan, milletimiz nezdinde karşılığı asla ödenemeyecek en yüce mertebelerdir. Beşikten mezara kadar vatan, toprak, bayrak sevgisiyle yetişen bu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiş, hiçbir güce boyun eğmemiş, göğsünü kutsal kabul ettiği değerler için siper etmekten çekinmemiştir. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bizler de ne yaparsak yapalım, şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakârlığı hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Bu madalyalar sadece millete yapılmış olan fedakârlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesidir. Çocuklarınız, torunlarınız, seneler boyu, asırlar boyu bu madalyaları bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır duaları edecekler inşallah.” diye konuştu.

Vali Coşkun, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına şehit ailelerimize ve gazilerimize “Devlet Övünç Madalyaları’nı” takdim etti.

Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ayşe Cesur, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Şehit Aileleri Ve Gazilere Devlet Övünç Madalyaları Takdim Edildi