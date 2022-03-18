Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyaları Takdim Edildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan program, şehitlerimizin ruhu için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla devam etti.

Burada bir konuşma yapan Vali Coşkun, “Şehitlik ve gazilik makamı, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan, milletimiz nezdinde karşılığı asla ödenemeyecek en yüce mertebelerdir. Beşikten mezara kadar vatan, toprak, bayrak sevgisiyle yetişen bu milletin evlatları, tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiş, hiçbir güce boyun eğmemiş, göğsünü kutsal kabul ettiği değerler için siper etmekten çekinmemiştir. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bizler de ne yaparsak yapalım, şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakârlığı hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Bu madalyalar sadece millete yapılmış olan fedakârlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesidir. Çocuklarınız, torunlarınız, seneler boyu, asırlar boyu bu madalyaları bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır duaları edecekler inşallah.” diye konuştu.

Vali Coşkun, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına şehit ailelerimize ve gazilerimize “Devlet Övünç Madalyaları’nı” takdim etti.

Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ayşe Cesur, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.