Şehirlerinin tarihine tanıklık ettiler

Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de katılımı ile Elbistan’ın tarihi güzelliğini yansıtan eserlerden biri olan Elbistan Şehir Müzesi’ne gezi düzenledi. Büyük çoğunluğu Elbistan topraklarından çıkarılan yaklaşık 1500 eserin yer aldığı Elbistan Şehir Müzesi’ni gezen 100 öğrenci, yaşadıkları coğrafyanın tarihi dokusuna ve önemine şahitlik etti.

Okul Müdürü Ayşegül Göçer, geziyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve okulumuzda da uygulanmakta olan Erdem Projesi; 21.yüzyıl becerilerine sahip, bilimsel düşünen, üretken, yenilikçi ve karşılaştığı problemleri çözme becerisi kazanmış bireylerin yetiştirilmesine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Göçer, “Her çocuk, olabileceğinin en iyisi olma yolunda imkânlara sahip olmalı, önüne konulan seçenekleri seçebilmek için rehber edinmelidir. Güven ortamı içerisinde okul iklimi geliştirmek için oluşturulan sosyal bir gönüllülük projesi “Erdemli Yol Arkadaşım” ile imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulları arasında bir bağ oluşturmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda İnşasına 1926 yılında başlanan ve 1930 yılında tamamlanan Hükümet Konağı binası, Elbistan Şehir Müzesi olarak restore edilmiş, Elbistan’ın tarihi eserlerden biri olarak öğrencilerimize tanıtıldı.

Müze teşhirinde yapının mimari dokusu muhafaza edilerek, Antik Çağ ve İslam uygarlıklarına ait eserlerin yanı sıra, ilçenin coğrafi özellikleri, ekonomisi, sanayisi, mutfak kültürü, etnografik eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve değerli kişiler gibi konular ele alınarak Elbistan ve çevresine ait zengin kültürel miras öğrencilerin büyük ilgisini çekti. İlk defa müze deneyimi yaşayan öğrencilerimiz için güzel bir başlangıç oldu. Bir müze gezisiyle müzede sergilenen eserleri, zaman ve mekân ilişkisinde üç boyutlu olarak görmek; o havayı hissetmek ve yaşamak öğrencilere gözlem yapma olanağı sundu. Bu sayede Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu öğrencileri günlük hayatlarından farklı bir atmosferi deneyimlemiş oldular” ifadelerini kullandı.