Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi’ne görkemli açılış

Geçtiğimiz yıl açılan ve kısa sürede bölgedeki önemli güzellik merkezleri arasında yer alan Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi Afşin Şubesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Afşin’de ve bölgedeki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bin metrekarelik alanda oluşturulan güzellik kompleksi, geniş bir katılımla açılış töreni gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü Hayrullah Balta tarafından okunan duanın ardından, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan açılış kurdelesini kesti.

Açılışta konuşan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, ilçeye yakışan bir işyerinin kazandırılmasında emekleri geçenlere teşekkür ederek, bol kazançlar diledi. Açılan işyerinde 12 kişinin istihdam edildiğini belirten Pınar, Afşinli kadınların güzel bir komplekse kavuştuğunu belirtti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, bölgenin en büyük ve kapsamlı güzellik merkezini Afşin’e kazandıran girişimcilere teşekkür ederek, “İlçemizde bu tür işyerlerinin faaliyete geçmesi bizleri sevindiriyor. Sadece Afşin’e değil bölgemizdeki ilçelerden de kadınlar gelerek buraya gelecek. Bunun da Afşin’e ve esnafımıza katkısı olacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can ise, “Özellikle istihdama katkı noktasında faaliyete geçen işyerleri bizleri daha çok mutlu ediyor. Fakat bu açılış bana çok ayrı duygular yaşattı. İlk olarak Seher Başaran markasını ilçemizde en iyi şekilde temsil ederek 12 kişiye istihdam sağlayan, daha geniş bir yerde hizmete başlayan evlatlarımın girişimi olan bu güzellik kompleksini açmak ve torunlarımın tuttuğu açılış kurdelesini kesmek beni çok mutlu etti. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum, Rabbim bol rızıklar versin” diye konuştu.

Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi Afşin Şube yetkilisi Uzman Estetiysen Behiye Karakuş da, “Geçtiğimiz yıl Seher Hanım ile çok güzel bir ortaklık başlattık ve bayiliğini alarak ilçemize şubesini açtık. Şubemize olan ilgi her geçen gün büyüdü ve yeni bir mekana ihtiyaç duyduk. 1000 metrekarelik kompleksimizde fotoğraf çekim platomuz, gelin hazırlama odalarımız, VİP odalarımız ve kuaför alanlarıyla güzellik ve estetik merkezimize ekledik. Sezona çok iyi hazırlandık. Bu kompleksin ilçemize en iyi hizmeti vermesini amaçladık. Bayiliğini aldığımız Seher Başaran’a ve açılışımıza katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum” açıklamasına bulundu.