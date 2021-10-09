Satılmayı bekleyen 3 araca birden çarptı

Olay, Hamza Akbaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savruldu. Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Kaldırıma çıkan otomobil, bir galeriye ait olan park halindeki 3 araca birden çarptıktan sonra durabildi. Kaza ihbarının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü büyük şans eseri yara almadı.

Olay sonrasında büyük çaplı maddi hasar gören araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.