Sarsap Göleti Sulaması 2.kısım sözleşmesi imzalandı

Sarsap Göleti Sulaması 2.kısım yatırımı ile ilgili ihale Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü’nce 10 Ekim’de yapılmıştı. Sarsap Göleti Sulaması 2.kısım yatırımının, Elbistan’da 5 bin 557 dönüm kıraç araziyi sulayacak orta ve yüksek basınçla sulama yapılmasını sağlayacağı belirtilmişti. Keşif bedeli 10 milyon lira olarak belirlenen ihale kapsamında; regülatör ve iletim kanalı ile sanat yapısı inşaatları yapılacak.

Yer tesliminden itibaren 400 gün içinde bitirilmesi hedeflenen sulama projesinin sözleşmesi DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ile yüklenici firma yetkilileri arasında imzalandı. Projenin sözleşme bedeli ise 8 milyon 249 bin 640 lira olarak açıklandı.