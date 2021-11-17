Şarampole uçan otomobil takla attı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun çöplük yakınlarında saat 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurhak istikametinden Elbistan’a doğru seyir halinde olan 38 KK 735 plakalı otomobil, bölünmüş yol başlangıcının olduğu noktada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, metrelerce yükseklikteki şarampole uçarak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Bektaş Yapıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ekrem T. ile Ahmet T. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Feci kazada yaşamını yitiren Bektaş Yapıcı’nın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından morga götürüldü. Yapıcı’nın cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki savcılık incelemesi sonrası otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazada yaralananların tedavileri devam ederken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.