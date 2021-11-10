Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Başkan Gürbüz: “Sanayi sitesinde 2.etabın adımı atılıyor”
Başkan Gürbüz: “Sanayi sitesinde 2.etabın...
Kapalı spor salonunda son rötuşlar yapılıyor
Kapalı spor salonunda son rötuşlar...
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk...
Bisiklet yolları kaldırılıyor
Bisiklet yolları kaldırılıyor
Elbistan çiftçisine hibe destekli çilek fidesi projesi
Elbistan çiftçisine hibe destekli çilek...
banner191
banner162

Sanayi sitesinde kaza: 4 yaralı

Elbistan’da sanayi sitesi içerisinde bir otomobilin SUV tipi araca yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sanayi sitesinde kaza: 4 yaralı
banner167

Elbistan’da sanayi sitesi içerisinde bir otomobilin SUV tipi araca yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ergenekon Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden mahrukatçılar sitesi yönünde ilerleyen Ali Ş.’nin kullandığı 34 DSS 834 plakalı otomobil, yan yoldan caddeye çıkmak isteyen Zeki P. yönetimindeki 46 ADU 638 plakalı SUV tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol ortasında kalırken, SUV tipi araç ise spor tesislerinin tel çitlerine çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Şazenuş T. ile Ramazan P. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri de tahkikat başlattı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler