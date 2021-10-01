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Sanayi kavşağında kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Elbistan’da sanayi sitesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Sanayi kavşağında kaza: 1’i ağır 2 yaralı
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Elbistan’da sanayi sitesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Şehit Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvar üzerinden Malatya istikametine ilerleyen C.K. idaresindeki 44 NY 290 plakalı otomobille Şehit Sokak’tan gelen Suriye uyruklu İ.A.’nın kullandığı 46 MA 1343 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Suriye uyruklu sürücü ile araçta bulunan eşi D.A. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan D.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bulvarın Malatya yönü tek şeride düşerken; polis ekipleri meraklı kalabalığı olay mahallinden uzak tutmak için büyük uğraş verdi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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