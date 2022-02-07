Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Rafa kaldırılan proje 11 yıl sonra yeniden gündeme geldi
Rafa kaldırılan proje 11 yıl...
TKDK’dan Kahramanmaraş’a dev destek
TKDK’dan Kahramanmaraş’a dev destek
Elbistan Belediyesi’nden kamu yatırımları için mülkiyet tahsisi
Elbistan Belediyesi’nden kamu yatırımları için...
Kaymakam Demir: “Aşımızı olarak yarına daha umutlu başlamak elimizde”
Kaymakam Demir: “Aşımızı olarak yarına...
Göç veren Elbistan’ın nüfusunda düşüş
Göç veren Elbistan’ın nüfusunda düşüş
banner191
banner162

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nda başpehlivan belli oldu

Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nda başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nda başpehlivan belli oldu
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında Merkez Spor Kompleksi’nde Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

40 ülkeden 300’ün üzerinde sporcunun ter döktüğü turnuvayı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban kazandı. Turnuva sonrası konuşan Balaban, “Bu yıl Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın ikincisi düzenleniyor. Önceki turnuva da Kahramanmaraş’ta yapılmıştı ve birinci olarak altın madalyayı kuşanmıştım. Bu yıl hedefim tekrardan şampiyon olarak unvanımı korumaktı. Hem yurt dışından hem de Türkiye’den çok değerli sporcular katıldı ve kıran kırana mücadeleler oldu. Bu dev organizasyon için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen şampiyonanın Kahramanmaraş için önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kurtuluş Haftamız kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası şehrimizde yapıldı. Kahramanmaraş birçok şeyin olduğu gibi şalvar güreşinin de başkenti. Spor, kültür, gastronomi, şiir ve edebiyat gibi alanlarda düzenlenen etkinlikleri çok önemsiyoruz. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu organizasyonların sayısını artıracağız” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da, Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonasında Başpehlivan Belli Oldu