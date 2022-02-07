Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nda başpehlivan belli oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında Merkez Spor Kompleksi’nde Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

40 ülkeden 300’ün üzerinde sporcunun ter döktüğü turnuvayı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban kazandı. Turnuva sonrası konuşan Balaban, “Bu yıl Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın ikincisi düzenleniyor. Önceki turnuva da Kahramanmaraş’ta yapılmıştı ve birinci olarak altın madalyayı kuşanmıştım. Bu yıl hedefim tekrardan şampiyon olarak unvanımı korumaktı. Hem yurt dışından hem de Türkiye’den çok değerli sporcular katıldı ve kıran kırana mücadeleler oldu. Bu dev organizasyon için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen şampiyonanın Kahramanmaraş için önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kurtuluş Haftamız kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası şehrimizde yapıldı. Kahramanmaraş birçok şeyin olduğu gibi şalvar güreşinin de başkenti. Spor, kültür, gastronomi, şiir ve edebiyat gibi alanlarda düzenlenen etkinlikleri çok önemsiyoruz. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu organizasyonların sayısını artıracağız” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da, Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.