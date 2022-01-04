Saloon Seher törenle hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi Akbayır Sokak üzerinde düzenlenen açılış törenine AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve çok sayıda davetli katıldı.

İşyerinin açılış kurdelesini AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve işletme sahipleri Emre Dağ ve Seher Dağ birlikte kestiler.

Geniş ve ferah bir ortamda hizmet vereceklerini belirten işletme sahipleri Emre ve Seher Dağ, “Saloon Seher Güzellik ve Kuaför Salonu olarak işyerimizde müşterilerimize rahat ve konforlu bir ortamda hizmet vereceğiz. Ferah bir ortamda tecrübeli ve konusunda uzman personellerimizle Elbistan’da tüm bayan müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Salonumuzda ombre, sir ağda, boya, profesyonel makyaj, kesim, manikür, pedikür, keratin botoks, gelinbaşı, türban tasarım röfle, perma, keratin cilt bakımı hizmeti sunacağız. Alanında uzman ve güler yüzlü personellerimizle Elbistan’da bayanların hizmetinde olacağız” dedi.