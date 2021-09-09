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Saloon Mevaa törenle hizmete açıldı

Saloon Mevaa Güzellik ve Kuaför, düzenlenen törenle Elbistanlı bayanlara hizmet vermeye başladı.

Saloon Mevaa törenle hizmete açıldı
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Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi üzerinde düzenlenen açılış törenine MHP Elbistan İlçe Başkan Yardımcısı Nihat Bölükbaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

İşyerinin açılış kurdelesini MHP Elbistan İlçe Başkan Yardımcısı Nihat Bölükbaşı ve işletme sahibi güzellik uzmanı Fadime Bal Demir birlikte kestiler.

Geniş ve ferah bir ortamda hizmet vereceklerini belirten işletme sahibi güzellik uzmanı Fadime Bal Demir, “Saloon Mevaa Güzellik ve Kuaför olarak iki katlı işyerimizde müşterilerimize rahat ve konforlu bir ortamda hizmet vereceğiz. Ferah bir ortamda tecrübeli ve konusunda uzman personellerimizle Elbistan’da tüm bayan müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Salonumuzda saç tasarımı, türban tasarımı, profesyonel makyaj, manikür, pedikür, ombre sombre, röfle, perma, keratin cilt bakımı hizmeti sunacağız. Alanında uzman ve güler yüzlü personellerimizle Elbistan’da bayanların hizmetinde olacağız” dedi.

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Saloon Mevaa Törenle Hizmete Açıldı