Salon By Kuaför törenle hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi Elçi Sokak üzerinde düzenlenen açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkan Vekili Bünyamin Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Berberler Odası Başkanı Mükremin Alagöz ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç dua ederken kurdeleyi ise Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve davetliler ile iş yeri sahibi Ömer Alkılınç, birlikte kestiler.

Burada kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “İlçemizde her iş yeri açılışı bir istihdam demektir. Caddeye yeni bir renk katmak demektir. Biz yerel yönetimler olarak bu tür iş yeri açılışlarını önemsiyor ve destekliyoruz. Ömer kardeşimize yeni iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

İş yeri sahibi Ömer Alkılınç ise, “Bu gün gerek açılışımızda olsun gerekse her zaman her konuda destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e, İlçe Müftümüz Hacı Mustafa Kılınç’a, AK Parti İlçe Başkan vekilimize ve yönetimine, oda başkanımız Mükremin Alagöz’e ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İki katlı olarak hizmete açtığımız iş yerimizde müşterilerimize özel duşa kabin hizmeti vermekteyiz. Rahat ve konforlu salonumuzda, her türlü modele göre saç kesimi, saç renklendirme, cilt ve saç bakımı, keratin, perma, peeling, saç ve bıyık boyama gibi tüm hizmetleri vermekteyiz. Özellikle pandemi kurallarına riayet ederek müşterilerimizin memnun kalmaları için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz” şeklinde konuştu.