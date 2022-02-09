Salla gezmek isteyen çocuklar boğulmaktan son anda kurtuldu

Elbistan’da, Ceyhan Nehri’nin adalar bölgesinde bindikleri saldan suya düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşlarındaki 2 çocuk, Ceyhan Nehri’nin adalar bölgesindeki sala binerek karşı kıyıya geçmek istedi. Çocukların üzerinde durduğu sal, bir anda akıntıya kapıldı. Panikleyen çocuklar, Ceyhan Nehri’ne atladı. Çocuklardan biri son anda nehir üzerindeki adaya çıktı. Diğeri ise, açık hava sinemasının perdesinin üzerine çıkarak kurtuldu. Canlarını kurtarsalar da giysileri buz gibi suda sırılsıklam ıslanan çocuklar, mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, akıntıya kapılan salı iple kıyıya çekerek kurtarılmayı bekleyen çocuklara ulaştı. İtfaiye eri, üşüyen çocuklardan birine montunu verirken güvenli bir şekilde 2 çocuğu da kıyıya çıkardı.

Çocuklar, itfaiye ekipleri tarafından ailelerine teslim edilmek üzere bölgeden götürüldü.