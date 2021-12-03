Salıncak ipi boynuna dolanan minik çocuk yaşam savaşını kaybetti

Salıncak ipi boynuna dolanan Elbistanlı ailenin 11 aylık erkek çocuğu, 75 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

18 Eylül’de yaşanan olayda; ilçeye bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve il merkezinde ikamet eden ailenin 11 aylık çocukları Muhammet Göktuğ Erden’in boynuna sallandığı salıncağın ipi dolanmıştı. Oksijensiz kalan talihsiz çocuk, hemen özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı. 75 gündür yoğun bakımda tutulan minik Muhammet Göktuğ, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vefatıyla ailesini ve sevdiklerini yasa boğan Muhammet Göktuğ Erden’in cenazesinin, baba ocağı İğde Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.