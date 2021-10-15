Şair Kaya’nın ilk şiir kitabı ‘Kardelen Uykusu’ okuyucu ile buluştu

Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ardından ilk kitabını yayımlayan Elbistanlı şair Ömer Kaya, gazetemizi ziyaret etti. Gazetemizin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ile ‘Kardelen Uykusu’ adını taşıyan şiir kitabı üzerinde bir süre sohbet eden genç şair Kaya, şiire okul yıllarından itibaren ilgi duymaya başladığını söyledi.

Kaya, “Yaklaşık 3 yıl önce kitabımla ilgili çalışmalara başlamıştım. Uzun soluklu bir sürecin ardından şiirlerimi ‘Kardelen Uykusu’ adlı kitabımda topladım. İnşallah önümüzdeki dönemde de yeni şiirlerimi kitap haline getirmeyi düşünüyorum” dedi.

Gazetemizin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi de, genç yazara edebiyat dünyasındaki çalışmalarında başarılar diledi.