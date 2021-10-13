Sahte jandarmalar gerçek jandarmadan kaçamadı

Elbistan’a bağlı Demircilik Mahallesi’nde ve 1 hafta sonra da Nurhak ilçesinde 2 vatandaş, kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıya inanıp tüm birikimlerini kaptırmıştı. Dolandırıcılar, Demircilik Mahallesi’ndeki vatandaşın ziynet eşyaları ile 1 adet Cumhuriyet altını, 8 adet çeyrek altın ile 850 Euro ve 50 sterlin parasını alarak kayıplara karışmıştı. Nurhak’taki mağdur vatandaş ise, 2 bilezik, 2 Cumhuriyet altını, 2 yarım altın ve 12 bin TL parasını dolandırıcılara kaptırmıştı. Yaşanan bu dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak ve faillerini yakalamak için Jandarmanın Dedektifleri-Jandarma Suç Araştırma Timi ile Elbistan ve Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Elbistan JASAT ve jandarma ekiplerinin her yerde izini sürdükleri dolandırıcılar, Sivas’ın Suşehri ilçesinde ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, dolandırıcılar, Suşehri ilçesinin Gözköy köyünde yaşayan B.G. isimli vatandaşı arayarak kendilerini jandarma olarak tanıttı. Bu duruma inanan B.G. kısa süre sonra evine gelen iki dolandırıcıya 13 yarım altın ile bir adet Cumhuriyet altını teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan B.G. durumu hemen Suşehri Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olaya müdahale eden Jandarma ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. JASAT Timleri ve Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa yapılan çalışmada 2 erkek şahsın altınları aldıktan sonra Suşehri İlçe merkezine taksi ile gittikleri tespit edildi. Daha sonra Suşehri ilçe otogarında takma isim kullanan dolandırıcılar Sivas il merkezine bilet aldı. Bileti iptal eden E.B.ve Ö.G. isimli 2 dolandırıcı otoyol kenarında otostop çekerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırıcıların üzerinde mağdura ait 13 yarım altın ve 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan dolandırıcılar Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde suçlarını kabul etti. Şüphelilerin Elbistan ve Nurhak ilçelerindeki dolandırıcılık olaylarının failleri olduğunun belirlenmesi ise uzun sürmedi. Şüpheliler, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince Suşehri’ne giderek işlemleri için şüphelileri Elbistan’a getirdi.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.