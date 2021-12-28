Sahte içki bir can daha aldı

Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. En çok ölüm İstanbul’da yaşanırken toplam 20 ilde 99 kişi sahte içkinin kurbanı oldu.

Elbistan’da da geçtiğimiz haftalarda bir kişinin ölümüne bir kişinin de görme yetisini kaybetmesine yol açan sahte içki kabusu yeniden hortladı. Alınan bilgi ve iddialara göre, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvuran 40 yaşındaki vatandaş, kalp krizi şüphesiyle Kahramanmaraş’a sevk edildi. Şahıs, sevk edildiği hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan tahlillerde şahsın sahte içkiye kurban gittiği ortaya çıktı. Ölen kişinin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek defnedildi.

Sahte içki nedeniyle teyakkuzda olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, söz konusu ikamette arama yapıldı ve ölen şahısla birlikte alkol aldığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, emniyetin de bu yöndeki denetim ve operasyonlarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.