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Sahte içki 4 can aldı

Kahramanmaraş'ta içtikleri sahte içki sonucu zehirlenerek hastaneye kaldırılan 7 kişiden 4’ü hayatını kaybetti.

Sahte içki 4 can aldı
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Kahramanmaraş'ta içtikleri sahte içki sonucu zehirlenerek hastaneye kaldırılan 7 kişiden 4’ü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan A.K., Ş.B., A.Ç. ve A.K. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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