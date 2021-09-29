Sahte altın sattıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; 62 yaşındaki C.K. adlı mahalle sakini, adlarının S.Ç. (37) ve M.K. olduğu sonradan ortaya çıkan şahıslardan 1550 lira karşılığında yarım altın aldı. Alışverişten kısa bir süre sonra altını kontrol eden vatandaş, altının sahte olduğunu anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların kullandığı aracın plakasını belirledi. Kiralık olduğu öğrenilen aracın yeri de kısa sürede tespit edildi. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç; Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde takip sonucunda durduruldu. Araçtaki şüpheliler S.Ç. ile M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, hassas terazi ile 1 adet tabanca ve silaha ait 17 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden S.Ç.’nin GBT sorgusunda çeşitli suçlardan 37 adet sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili olarak Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.