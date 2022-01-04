Sahne Sanatları Olimpiyatları’ndan gümüş madalya ile döndüler

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Kahramanmaraş Doğa Koleji’nin birlikte yürüttüğü Ulusal Sahne Sanatları Olimpiyatı’nın (USSO) finali yapıldı. Finalde tiyatro, sunum ve müzik kategorilerinde öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Jüri başkanlığını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlilerinin yaptığı, tiyatro, sunum ve müzik kategorilerinde derece yapan öğrenci ve okullar ilan edildi. Müzik kategorisinde yarışmaya katılan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Musa Çaylan ve öğrencisi İkra Tunç, 2.olarak gümüş madalya elde etti.

Bu derece ile öğrenciye 1.500 TL para ödülü, danışman öğretmene 750 TL para ödülü ve okula da başarı plaketi takdim edildi.