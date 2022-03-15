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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ilanını yayımladı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi alımı için ilana çıktı. İlanda, Elbistan Devlet Hastanesi ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve aile sağlığı merkezlerine ayrılan kadrolar da belli oldu.

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ilanını yayımladı
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Adaylar tercihlerini 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapacak. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Elbistan’daki sağlık kuruluşlarında sağlık teknikeri ve hemşire gibi kadrolarda personeller istihdam edilecek.

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Sağlık Bakanlığı 20 Bin Personel Ilanını Yayımladı