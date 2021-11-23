Saadet Partisi’nden ‘Umut Ormanı’ için fidan bağışı çağrısı

Saadet Partisi Elbistan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, projenin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek bir alanda ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında, ciddi boyutta orman yangınları yaşandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Bununla birlikte, yine ülkemiz, yıllardır, bir grup şirketin çıkarları için, beton uğruna; büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı, birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı; hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz. Bu farkındalıkla, Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz.

Üzerinde yaşadığımız bu dünya, Allah’ın bize emanetidir. İnancımız ve medeniyetimiz bize, “emanete sahip çıkma sorumluluğunu” yüklemiştir. “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikiniz” diyen Peygamberimizin izinde, hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak, hem de bizden sonraki nesillere bırakacağımız daha yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Betona kurban edilen doğayı; hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyor, yeşil Türkiye için çalışıyoruz.

Kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu; ülkemiz genelinde başlattığımız “fidan bağışı kampanyasıyla” kuracağımız, Necmettin Erbakan Umut Ormanı’nda yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki, dikeceğimiz her bir fidan, elimizdeki umuttur. Adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için, “umut elimizde yeşerecek!” diyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızı Necmettin Erbakan Umut Ormanı’na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz.”