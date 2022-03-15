Roma dönemine ait haçlarla yakalandılar

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tahirbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 şahsın ilçeye tarihi eser getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların içinde bulunduğu araç, takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 adet haç, 20 adet tarihi obje ve 1 adet de şamdan ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili olarak K.K. ve G.K. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Tarihi eserlere, müzeye teslim edilmek üzere el konulurken şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı.