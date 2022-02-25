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Rektör Can’dan Elbistan’daki yüksek öğretim birimlerini ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi ve Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Elbistan Abdurrahim Karakoç Yerleşkesini ziyaret etti.

Rektör Can’dan Elbistan’daki yüksek öğretim birimlerini ziyaret
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Uzun yıllar KSÜ’ye bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren ve 2018 yılında yeni kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlanan yerleşkeyi ziyarete eden Rektör Can, akademik personel ile bir araya geldi.

Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Muharrem Eren’den yerleşkenin genel durumu ve eğitim faaliyetlerini ilişkin bilgi alan Rektör Can, akademik personelle bir araya gelerek sohbet etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin şehrimizin iki önemli değeri olduğunu vurgulayan Rektör Can, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül beyefendi ile kurdukları yakın ve verimli işbirlikleriyle her iki üniversitenin başarı çıtasını yukarılara çekmek için birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş üniversitelerinde verilen eğitimin nitelik ve kalitesinin artırılması noktasında her iki üniversite akademik personelinin uyum ve birliktelik içerisinde hareket etmesinin büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Rektör Can, “Kurulduğu ilk günden itibaren bütün imkânlarımızla şehrimizin genç üniversitesi Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin her zaman yanında olduk, bundan sonraki süreçte de yakın işbirliklerimiz ve karşılıklı desteklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

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Rektör Candan Elbistandaki Yüksek öğretim Birimlerini Ziyaret