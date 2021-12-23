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Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçip yan yattı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, büyük şans eseri otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçip yan yattı
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Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı’ndan şehir merkezine doğru seyir halinde olan 44 FL 645 plakalı otomobilin sürücüsü B.Y., önüne çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Araçtan çıkarılan sürücü, büyük şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü sağlık kontrolünden geçirirken itfaiye de araçta olası bir gaz sızıntısı ve yangına karşı önlem aldı. Yan yatan otomobil, vatandaşların yardımıyla düzeltildi. Otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kaldırıldı.

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