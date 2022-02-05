Ramada By Wyndham Elbistan, misafirlerini ağırlamaya başladı

Dünya genelinde 95’e yakın ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteli ve 22 farklı markası ile dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olan Wyndham Hotels & Resorts’un Elbistan’daki tesisi, Seba-İnci Turizm Otelcilik firması tarafından işletilecek.

86 odasının yanı sıra modern konaklama imkanları, misafirlerin yerel lezzetlerin tadına bakabileceği bir restoranı, fitness merkezi, hamam, sauna, elektrikli araçlar için şarj ünitesi ve toplantı odaları gibi olanaklara sahip olan Ramada By Wyndham Elbistan, kapılarını açtı.

Seba-İnci Turizm Otelcilik yetkilileri Sercan Baloğlu ve Alican Arslan, Ramada By Wyhndham Elbistan’ın bölgedeki ilk ve tek uluslararası zincir otel olduğuna dikkat çektiler.

‘Konuklarını, beklediklerinden daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla karşılamayı ve misafir etmeyi temel hedef olarak gördüklerini olduğunu söyleyen Baloğlu ve Arslan, “Vizyonumuzu oluşturan en temel yapıtaşı, kalitede ve mutlak misafir memnuniyetidir. Özel olarak dizayn edilmiş 86 odamızda üst düzey bir konaklama deneyiminin yanı sıra restoran, fitness merkezi, hamam sauna gibi hizmetleri de kaliteden ödün vermeden sunmaya başladık. Kalite ile özdeşleşen dünyaca ünlü bir konaklama markasını kentimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Ramada By Wyhndham Elbistan’ın, oluşturduğu istihdamın yanında kentimize ve bölgemize her anlamda bir farklılık getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştular.