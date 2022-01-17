Ramada By Wyndham Elbistan açılış için gün sayıyor

Dünya genelinde 95’e yakın ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteli ve 22 farklı markası ile dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olan Wyndham Hotels & Resorts, 90’a yakın otel sayısı ile Türkiye’deki portföyüne 2022 yılında 1 tanesi Elbistan’da olmak üzere 5 otel daha eklemeye ve böylece tesis sayısı bazında ülkedeki en büyük otel şirketi olma konumunu güçlendirmeye yönelik planlarını duyurdu.

Ramada By Wyndham Elbistan’da açılış öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Firma yetkilileri, otel personellerine açılış öncesinde kapsamlı bir eğitim vererek müşteri ve marka memnuniyetini en üst seviyede sunmaya çalışıyor.

Seba-İnci Turizm Otelcilik firması tarafından işletilecek Ramada By Wyndham Elbistan’da, 86 oda bulunacak. Modern konaklama imkanları, misafirlerin yerel lezzetlerin tadına bakabileceği bir restoranı, fitness merkezi, hamam, sauna, elektrikli araçlar için şarj ünitesi ve toplantı odaları gibi olanaklara sahip olan otelin önümüzdeki ay açılması bekleniyor. İlçe dışından gelecek misafirler, kentin Pınarbaşı, Ulu Cami, Uzun Çarşı ve gibi tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini de keşfedebilecekler. Uçakla seyahat edenler de Malatya ve Kahramanmaraş havalimanlarından yararlanabiliyor.

Seba-İnci Turizm Otelcilik yetkilileri Sercan Baloğlu ve Alican Arslan, tüm hizmet ve servislerde kaliteyi misyon edinerek; misafir odaklı hizmet kalitesi ile konaklama hizmeti sunacaklarını söylediler.

Baloğlu ve Arslan, “Misafirlerimize üst düzey bir konaklama deneyimi sunmayı amaçladığımız otelimizde son rötuşlar yapılıyor. Personelimiz oldukça kapsamlı ve teknik bir eğitimden geçirildi. İnşallah kısa süre içerisinde misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Wyndham Hotels&Resorts gibi dünyaca ünlü bir markayı Elbistan’ımıza kazandırdığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Franchise Operasyonları Müdürü Şener Soylu, ise, “Türkiye, dünyadaki beşinci büyük pazarımız konumunda yer alıyor ve Wyndham olarak büyümemiz açısından çok önemli bir ülke olmayı sürdürüyor. Geniş bir yelpazede sunduğumuz konaklama hizmetlerimiz her ziyaretçinin, ülkenin sunduğu tüm keşif imkanlarını değerlendirmesine olanak sağlıyor ve misafirlerin bölgede tercih edebilecekleri konaklama seçenekleri bu yeni açılışlarla gittikçe daha da zenginleşiyor. Türkiye’deki güçlü büyümemizi sürdürmeyi ve böylesine eşsiz ve güzel bir ülkede seyahati herkes için mümkün kılmaya devam etmeyi heyecanla bekliyoruz” dedi.