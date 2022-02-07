Rafa kaldırılan proje 11 yıl sonra yeniden gündeme geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Biz termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını kullanarak, yaklaşık 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz” dedi.

Elbistan ve Afşin’deki konutların, termik santrallerin atık ısısından faydalanarak ısıtılması konusu, 2011 yılında gündeme gelmişti. Fransa’da bu sektörde faaliyet gösteren bir firma, Elbistan’a gelerek fizibilite çalışması yapmış ve bu konuda çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Ancak, yeterli ilerleme sağlanamamış ve proje rafa kaldırılmıştı.

Avrupa‘da birçok ülkedeki konutların bu teknoloji ile ısınmasından yola çıkılarak hazırlanan projenin başarıyla uygulandığı örnek ise Manisa’nın Soma ilçesi. Soma ilçesinde kurulan Soma Bölgesel Isıtma Sistemi ile 10 binden fazla konut, termik santralin atık ısı enerjisiyle ısınıyor. Danimarka merkezli firmanın bina altı istasyonları, termik santralin yüksek sıcaklıktaki atık ısısını en verimli şekilde kullanarak düşük maliyetle Somalılar’a sunuyor. Böylece Doğalgaza göre yüzde 40 tasarruf sağlayan sistem ile düşük maliyetle ısınıyor.

Konut ısınması için olmasa bile termik santrallerin atık ısısının seracılıkta kullanılmasının bile bölgenin çehresini değiştireceği görüşü benimsenmiş durumda. Elbistan ve bölgesinde hem sıcak su, hem de organik tarım yapılabilmesine imkân sağlayan gidyanın bulunduğunu ifade eden sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hem sıcak su, hem de gidyanın çok düşük maliyetlerle çiftçinin istifadesine sunulabileceğini belirtiyorlar.

11 yıl önce ortaya atılan bu fikir hayata geçmese de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuyu yeniden gündeme aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi’ndeki maddelerden birinin, termik santrallerin atık ısısından 4 milyon konutu ısıtmak olduğunu söyledi.

Döngüsel ekonomi kapsamında sanayi tesislerinden çıkan atık ısıyı geri kazanarak ev ve işyerlerinde ısıtma kaynağı olarak yeniden kullanılacağının altını çizen Bakan Kurum, “Bu yeni uygulamamızla, vatandaşlarımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 oranında düşüreceğiz. Ülkemizdeki tüm termik santrallerin atık ısı potansiyelini hesapladığımızda, 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısıyla karşılaşıyoruz. Bugün, Manisa Soma Termik Santrali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtmaktadır. Biz termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını kullanarak, yaklaşık 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz. 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgemizi yayınlayacak, atık ısının yeniden kullanımına özel olarak planladığımız ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlarımızı milletimizle paylaşacağız” şeklinde konuştu.