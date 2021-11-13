Rabia Taşkın Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi açıldı

Güneşli Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi Taşkınlar Apartmanı’nda danışan kabulüne başlayan Diyetisyen Rabia Taşkın, Elbistanlıların sağlığını önemsediğini kaydederek, ücretsiz vücut analizi yaptırmak isteyen vatandaşları kliniğe davet etti.

Beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu belirten Taşkın, “Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyilik halinde olmasıdır. Biz tam da bu yüzden insanlara sağlık ve mutluluk vermek için buradayız. Beslenme sağlığın temelini oluşturur. Beslenme açlık duygusunu bastırmak ya da canımız çektiğinde yemek içmek değildir. İnsanın büyüme, gelişme sağlıklı ve üretken olarak uzun süre kalitede yaşaması için gerekli olan temel ihtiyaçlarımızdan birisidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, vücut direncini azaltarak kişinin daha sık hastalanmasına, çalışma, planlama ve yönetme yeteneğinin düşmesine hem zihnen hem bedenen bir çöküntüye neden olmaktadır. Yani beslenmenin yetersizliği de, aşırısı da sağlığımız için zararlıdır” şeklinde konuştu.

Obezitenin dünyada gün geçtikçe sıklığının artığını ifade eden Taşkın, “Beslenmenizde değişiklikler yaparak ileriki yaşlarda karşılaşabileceğiniz kanser, kardiyovasküler hastalıklar, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi hastalıkların oluşum riskini birlikte azaltıyoruz. Gelişen dünyada oluşan yaşam koşulları olumlu katkılarının yanı sıra maalesef bazı olumsuzlukları da getirmektedir. Tüm dünyada obezite sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Elbistan Rabia Taşkın Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi olarak amacım sosyal hayatınızdan uzaklaşmadan pratik ve alternatif yöntemler ile bundan sonraki hayatınızda yeni bir bakış açısı sağlayarak ruhunuzun istediği bedeni fiziğinize giydirmektir. Merkezimizde Sağlıklı zayıflama, obezite tedavisi, sağlıklı kilo alma ve kilo koruma programı, sağlıklı ve dengeli beslenme, sporcu beslenmesi, gebe ve emzikli beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi - diyabette beslenme, kalp damar hastalıklarında beslenme, böbrek hastalıklarında beslenme hizmetleri veriyoruz. Gönülden sevdiğim mesleğimi, doğup büyüdüğüm şehirde, en güzel şekilde sürdüreceğim” dedi.