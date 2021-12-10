PRS Belgelendirme’den devlet teşvikli MYK belgesi

PRS Belgelendirme Elbistan Talep Toplama Merkezi yetkilisi Aligül Zencirkıran tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “5544 sayılı kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunludur. PRS Belgelendirme, endüstriyel boru montajcısı makine bakımcı seviye 4, elektrikçi ve çelik kaynakçısı mesleklerinin sınav ve belgelendirme faaliyetini adaylardan ücret talep etmeden gerçekleştirecektir. PRS Belgelendirme Elbistan Şubesi olarak Malatya Caddesi İstoç üstünde bulunan ofisimizde hizmet veriyoruz. Başvuruda bulunan adayların sınavları Sanayi Sitesi 4.Blokta gerçekleştirilecektir. Başvuru ve bilgi için 0 554 168 17 23 nolu telefonu arayarak bilgi alabilirler” şeklinde konuştu.

Zencirkıran, “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu kılınan meslek dallarından birinden belge almamış ve teşvikten yararlanmamış adaylardan herhangi bir ücret talep etmeden yüzde 100 devlet teşviki ile sınav ve belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmektedir. Endüstriyel boru montajcısı makine bakımcı seviye 4, elektrikçi ve çelik kaynakçısı mesleklerinde faaliyet gösteren çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları için ücret talep edilmeden sınav yapılacak” dedi.