Projektörle tavşan avına geçit yok

Elbistan’da keklik ve tavşan avı sezonu açıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, jandarma ve mahalle korucularının da zaman zaman desteğini alarak av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. ‘Doğanın bekçileri’ olarak nitelendirilen DKMP ekipleri, bu çerçevede başta keklik ve tavşan olmak üzere bıldırcın gibi av hayvanlarının kurallar doğrultusunda avlanması noktasında mücadele veriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nde projektörle gece avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Karahasanuşağı Karakol Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları ile birlikte bölgeye giden ekipler, 2 şahsın projektörle tavşan avı yaptığını belirledi. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 8 bin lira idari para cezası kesildi.

DKMP ekipleri, rutin kontrollerinde de bölge genelindeki avlaklarda avlanan 73 kişiyi denetledi. Bunlardan 2’sine kota aşımı nedeniyle 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefi Tanju Polat, yasa dışı avcılığa karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

7 gün 24 saat görev başında olduklarının altını çizen Polat, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği için tüm avcılardan kurallara riayet etmelerini istedi.

Kurallara uyulmadığı takdirde sıfır tolerans ilkesinden taviz verilmediğini vurgulayan DKMP Elbistan Şefi Tanju Polat, bu kişilerin de ağır ceza ve yaptırımlardan kurtulamadıklarını sözlerine ekledi.